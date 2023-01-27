На вилле пятизвездочной гостиницы: как Юлия Тимошенко встретила новый год в Дубае
Источник:УП
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимощенко встретила новый год в Дубае. Ее заметили на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski".
Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача. По его данным, народный депутат начала нового года провел в Дубае.
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Что известно об отдыхе Тимошенко в Дубае
Юлия Тимошенко проживала на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра. В расследовании отмечают, что в Дубае лидер "Батькивщины" ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие.
Муж Юлии Тимошенко Александр / Фото УП
Покидая квартиру, Тимошенко по осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.
Журналистам УП удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на закрытом частном пляже гостиницы 5 января. Однако как только народная депутатка заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.
Отдых Тимошенко в Дубае / Фото УП
По данным УП, через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.
Также журналисты отмечают, что семья дочери политики переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.
2 месяца назад журналисты УП зафиксировали зятя Тимошенко Артура Чечоткина в гостинице "Kempinski" в Вене, когда лидер "Батькивщины" приезжала в столицу Австрии с рабочим визитом.
Скандальная поездка Тищенко
- Депутата Верховной рады от фракции партии "Слуга народа" Николая Тищенко исключили из состава партии и лишили должности заместителя председателя фракции из-за его путешествия в Таиланд во время войны. Также его исключили из состава фракции "Слуги народа" в парламенте.
- 26 января на сайте посольства Украины в Тайване появился анонс встречи с нардепом Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинского общества в Таиланде.
- Общественность возмутилась, ведь о встрече сообщили буквально за день до ее проведения, проходить она должна была в 4-звездном отеле Novotel, в 200 метрах от посольства. Более того, возникли вопросы по настоящим причинам поездки Тищенко за границу.
- Сам нардеп сказал, что он находится с командировкой в Азии: "Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Продолжается война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи – официальные и задокументированные". Он пожаловался на "грязные технологии" и заверил, что продолжит выполнять поставленные президентом задачи.
- Владимир Зеленский в ответ на поездку Тищенко отметил, что СНБО 23 января запретил выезд чиновников за границу в личных целях. Прибавил также, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.