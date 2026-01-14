На сколько лет может сесть Юлия Тимошенко, подозреваемая в подкупе депутатов

Юлии Тимошенко вручили подозрение в подкупе народных депутатов. Сама глава фракции "Батькивщина" отвергает любые обвинения во взяточничестве.

Если вину нардепа докажут, ей грозит реальный тюремный срок, передает 24 Канал.

Какое наказание может "светить" Тимошенко?

На сегодня Юлии Тимошенко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о предложении неправомерной выгоды должностным лицам. За такое могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без нее.

Заметим, что утром 14 января Тимошенко получила подозрение. По данным следствия, она договаривалась с отдельными депутатами о постоянном сотрудничестве за деньги. Это должны были быть не разовые взятки, а система регулярных выплат заранее на длительное время. В обмен депутаты должны были голосовать так, как им укажут, или воздерживаться или не участвовать в голосовании, если этого требовали.