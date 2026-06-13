Об этом сообщают корейские СМИ.

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Какие новые детали дела экс-президента Кореи стали известны?

Суд в Южной Корее вынес новый приговор бывшему президенту Юн Сок Ёлю – 30 лет лишения свободы по делу о запуске беспилотников в сторону Северной Кореи.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года Юн отдал приказ об операции с использованием дронов, чтобы спровоцировать Пхеньян и создать основания для введения чрезвычайного режима. Параллельно он объявил военное положение, однако уже через несколько часов парламент отменил это решение, после чего президента отстранили от должности.

Впоследствии Юн Сок Ёль был арестован и приговорен к пожизненному заключению, а прокуратура изначально требовала для него смертной казни.

В новом решении суд также учел обвинения в злоупотреблении властью и попытках избежать ареста, назначив дополнительное наказание в виде пяти лет лишения свободы за отдельные эпизоды. Вместе с бывшим президентом приговоры получили и другие высокопоставленные чиновники. Суд признал их виновными в государственной измене и злоупотреблении властью, отметив, что действия подсудимых повышали риск военного конфликта с Северной Кореей. Также отмечается, что именно Юн несет наибольшую ответственность за принятые решения.

Адвокаты экс-президента настаивают, что его действия были ответом на провокации КНДР, в частности запуски воздушных шаров с мусором и информационные инциденты между странами. В то же время суд пришел к выводу, что использование военных операций носило политический характер и стало частью попытки удержания власти, что в конечном итоге привело к глубокому политическому кризису в стране.

Напомним, 4 декабря 2024 года парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля, который находился под следствием по обвинениям в государственной измене после объявления военного положения. Решение стало результатом второго голосования, в ходе которого было набрано необходимое количество голосов. Импичмент поддержали 204 депутата, 85 выступили против. После этого президента временно отстранили от должности, а его обязанности начал исполнять премьер-министр до решения Конституционного суда.