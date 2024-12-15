В Южной Корее объявили импичмент президенту: кто теперь будет руководить страной

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Сейчас президентские полномочия перенял премьер-министр страны Хан Дак Су.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Импичмент Юн Сок Ёлю парламент объявил со второй попытки.

К теме Подозревают в госизмене: президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

Что известно о премьер-министре Южной Кореи

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су приказал военным усилить обороноспособность страны, чтобы предотвратить потенциальные провокации со стороны Северной Кореи, которые могут возникнуть из-за возможных просчетов.

Кроме того, Дак Су поручил министру иностранных дел сообщить международным партнерам, что фундаментальная внешняя политика Южной Кореи остается последовательной.

В то же время он поручил министру финансов приложить усилия для смягчения любых негативных экономических последствий, которые могут возникнуть в результате продолжающихся политических потрясений.

Стоит отметить, что в Южной Корее исполнительная власть преимущественно принадлежит президенту, однако премьер-министр берет на себя руководство страной в случае недееспособности президента.

Хан Дак Су, который имеет большой опыт работы в правительстве, ранее занимал несколько ключевых должностей, включая должность министра торговли и финансов и посла Южной Кореи в США. Примечательно, что он также занимал должность премьер-министра с 2007 по 2008 год.

К слову, за импичмент Юн Сок Йоля проголосовали 204 южнокорейских депутата, 85 выступили против, а 3 – воздержались. Окончательно решение об импичменте еще должен утвердить Конституционный суд страны. Самого президента Южной Кореи подозревают в государственной измене после того, как он объявил в стране военное положение.