Мужчину, который стрелял в Фицо, взяли под стражу: какое наказание ему грозит

Как сообщили словацкие СМИ, писатель Юрай Цинтула пока будет под стражей. Именно его подозревают в нападении на словацкого премьер-министра Роберто Фицо.

Ранее Цинтула объяснил свои действия. Он признал, что стрелял в премьера, а сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.

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Что будет с Цинтулой

"Гандловского стрелка" обвиняют в умышленном убийстве на стадии покушения. Судебное заседание длилось более трех часов.

Его решили взять под стражу, поскольку боятся, что подозреваемый может сбежать. Сам Цинтула дал письменное обещание, что не сбежит, но суд не принял его аргументы. Также офицер пробации и медиации просил о мере пресечения в виде надзора, но судьи отклонили и это ходатайство.

О заключении под стражу ходатайствовал прокурор. В конце концов было принято именно такое решение. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Теперь Цинтула должен сообщить, будет ли подавать жалобу на это решение. Его жалобу может рассмотреть Верховный суд, но если она будет подана вовремя.

В каком состоянии Фицо и что происходит в стране

Сообщалось, что Фицо перенес несколько операций. Операция, проведенная 17 мая, способствовала положительному прогнозу. Впрочем, его состояние все еще остается стабильно тяжелым. Сейчас он в отделении интенсивной терапии в Банской Быстрице.

Транспортировать его нельзя. Премьеру удалили отмершие ткани из многочисленных огнестрельных ран.

Правительством пока будет руководить вице-премьер-министр Роберт Калиняк. Он получил на это разрешение от самого премьера.

Тем временем в Словакии бушуют страсти: люди возмущены покушением на Фицо. Однако есть и немало тех, кто не доволен политикой правительства. В стране планируют созвать парламентские партии, чтобы обсудить ситуацию.

Новоизбранный президент говорил с раненым премьером, также выступил вместе с действующим президентом Зузаной Чапутовой. Он подчеркнул: очень важно остановить ненависть и примириться.