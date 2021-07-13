Звучат фамилии Татарова, Данилова, – Юрчишин предположил, кто заменит Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение. Отныне на его место есть немало претендентов.

Отставка Авакова – это долгая подковерная борьба Офиса Президента с тем, чтобы иметь более контролируемого главу МВД. Об этом в эфире сказал представитель фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Юрчишин: Ермак убедил Зеленского

По его словам, в соответствующем ведомстве затормозились реформы.

Звучат фамилии Татарова, Данилова. Общество просило, чтобы он (Татаров – 24 канал) ушел в отставку, а так он пойдет на повышение,

– подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что вероятно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убедил Владимира Зеленского в том, что при вероятной досрочной президентской кампании на посту руководителя главы МВД надо иметь 100-процентного своего человека.

"Поэтому сейчас все слухи о вероятной отставке Авакова актуализировались и "вылились" в заявление", – сказал Юрчишин.

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Коротко об отставке Авакова

Информация о вероятной отставке Авакова появилась в СМИ 13 июля. Но уже впоследствии он написал заявление о своей отставке.

На такое решение отреагировал заместитель главы МВД Антон Геращенко, поблагодарив Авакова.

Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру Дениса Монастырского, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.



Провалы Авакова / Инфографика 24 канала