Героически погиб в боях за Украину: война забрала жизнь командира Юрия Антоненка

Украина потеряла еще одного героя в борьбе против российского захватчика. На фронте в ожесточенных боях за Марьинку погиб 31-летний военный из Ирпеня Киевской области Юрий Антоненко.

Война с Россией 16 декабря унесла жизни командира аэромобильного отделения Юрия Антоненко из Киевской области. У защитника остались жена и сестра. О гибели военнослужащего сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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Погиб, обороняя Украину

Юрий родился в Кировоградской области, впоследствии переехал в столицу. Позже встретил свою любовь, женился и поселился в Ирпене.

В ряды ВСУ защитник присоединился в феврале 2023 года, был командиром аэромобильного отделения.

Через некоторое время мужчина получил ранения на Марьинском направлении. После лечения прошли военные учения в Великобритании и Польше. А потом снова вернулся к Марьинке.

Там (в Марьинке – 24 Канал) 4 дня назад, 16 декабря, в ожесточенных боях за населенный пункт, наш воин погиб от удара вражеской артиллерии,

– говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что собратья вспоминают его как храброго, ответственного воина и верного друга. Таким его запомнит и жители Ирпеня.

Военного со всеми почестями похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене. О времени и дате прощания с Юрием сообщат позже.

Героически отдали жизнь за Украину

10 декабря на фронте погиб старший лейтенант ВСУ Илья Миндарев. Причиной смерти стало попадание российской ракеты С-300 в Большом Бурлуке Харьковской области. Защитник являлся студентом Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

15 декабря на войне погиб 30-летний Михаил Кияшко. Мужчина был родом из села Поляна Мукачевского района. В ряды Сил обороны он присоединился после начала полномасштабной войны. Гибель вызвал взрыв на взрывном устройстве в районе села Каменское Запорожской области.

18 декабря домой на щите вернулся Максим Рыбецкий. Мужчина погиб 14 декабря 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания в окрестностях поселка Заречное. Защитник Украины с позывным "Рыба" был воином 95-й ОДШБ. Максим мужественно защищал нашу свободу от российских оккупантов еще с 2018 года.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.