Сын в Москве, сам на Мальдивах: что известно о "слуге" Аристове, которому грозит потеря мандата

Народного избранника от "Слуги народа" Юрия Аристова журналисты заподозрили в "дипломатической миссии" на Мальдивские острова. Также он известен тем, что не поддержал увольнение с должности уже бывшего министра МВД Арсена Авакова, а его сын посещал Москву.

Глава фракции "Слуг" Давид Арахамия анонсировал приостановку членства Аристова в парламентской политической силе из-за его возможной поездки на Мальдивы. Вместе с тем он может остаться вообще без депутатского мандата. Все, что известно о политической деятельности нардепа, – читайте в материале 24 Канала.

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Как Аристов стал депутатом и не продал бизнес

В 2019 году Юрий Аристов впервые стал депутатом, войдя в IX созыв Верховной Рады. В списке партии он находился под номером 42, хотя не являлся ее членом. Интересно, что он до сих пор беспартийный.

До похода в политику Аристов был бизнесменом – бенефициаром компаний, которые связанные с ІТ-технологиями, строительством, импортом живых морепродуктов и охлажденной рыбы.

С помощью аналитического сервиса YouControl 24 Канал установил, что после того, как Аристов стал нардепом, он не продал свой бизнес, а переписал его на родственников.



Компании, которые пов'язані с Аристовым / Скриншот 24 Канала (с сервиса YouControl)

Работа в парламенте: ни одного запроса за "годы деятельности"

Как пишет движение "Честно", за годы работы в парламенте избранник не написал ни одного депутатского запроса.



Аристов не написал ни одного депутатского запроса / Скриншот 24 Канала

В то же время продолжительное время до 2021 года он являлся председателем бюджетного комитета – пока не потерял над ним контроль. В своем материале журналисты Bihus.info отметили, что большинство членов комитета перешли в группу народного депутата Александра Трухина.

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В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Известно, что Аристов не поддержал увольнение с должности одиозного экс-руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, в конце 2022 года он голосовал за строительную реформу. По мнению активистов, эта инициатива отстаивает только интересы застройщиков, ведь нивелирует влияние граждан на восстановление Украины.

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Центр противодействия коррупции по состоянию на февраль 2022 зафиксировал, что по меньшей мере по 17 "маркерным вопросам" позиция Аристова была сомнительной.

Когда был строгий карантин из-за Covid-19, Юрий Аристов посещал рестораны столицы. Тогда он еще был главой бюджетного комитета.

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Сын нардепа: "любитель" Москвы и Медведева

Сын политика после начала войны на Востоке в 2019 году посещал Москву, фотографировался на фоне Кремля, а также в запрещенной социальной сети "Вконтакте" следил за страницей бывшего президента России Медведева.

Следует сказать, что после начала полномасштабного вторжения российский политик окончательно потерял здравый смысл и начал мечтать о захвате Майдана Незалежности в Киеве, угрожая время от времени украинцам.

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После огласки в сети публикации сына Аристова Артема из его поездки в столицу враждебного государства – исчезли. Однако следует сказать, что он был героем еще одного скандала, когда гонял по Киеву на скорости в 140 километров в час.