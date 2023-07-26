Очень расслабились: почему нардепы от "Слуги народа" часто попадают в скандалы
Недавно нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова заметили на Мальдивах, из-за чего разгорелся скандал. Он написал заявление о сложении полномочий. Антикоррупционным органам нужно разобраться, имел ли депутат "чистые" доходы для такого путешествия.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. По его словам, также есть вопросы к Аристову с точки зрения морали, потому что во время войны политики не могут себе позволять такой отдых.
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"Это вопрос антикоррупционных органов. Конкретный факт, который можно расследовать. Надо разобраться, действительно ли есть реальные "чистые" доходы для такого путешествия. Если он бизнесмен и деньги у него были, то нет вопросов. Есть только моральная проблема", – считает политолог.
"Политики расслабились"
Фесенко отметил, что сейчас многие политики забыли о войне, живут спокойную жизнь и позволяют себе такой отдых. Однако война создает много ограничений, прежде всего моральных.
Думаю, что значительная часть депутатов, особенно из фракции "Слуга народа" уже понимают, что не будут в следующем парламенте, даже в избирательном списке. Поэтому они расслабились и позволяют себе вещи, которые профессиональный политик, особенно во время войны, позволить не может,
– сказал он.
Впервые такая ситуация возникла в январе 2023 года, когда был уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он отдыхал в Марбелье в Испании.Обратите внимание! Народные избранники от партии "Слуга народа" далеко не в первый раз попадают в скандал. Недавно депутат от этой политсилы Людмила Марченко вместе со своей помощницей получили подозрения от НАБУ и САП за коррупционную схему, позволяющую военнообязанным мужчинам выезжать за границу.
Фесенко о скандале с Аристовым: смотрите видео
Аристов на Мальдивах: главное
- Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки и "Слуга Народа" Юрий Аристов был замечен в отеле Waldorf Astoria Maldives. Это пятизвездочный отель на самом большом частном острове Итхаафуши на Мальдивах.
- Цена проживания на двоих в отеле колеблется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен в сутки. Также есть предложение за более 1 миллиона гривен за ночь. Какую именно виллу избрал нардеп – неизвестно.
- После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что немедленно инициирует приостановление членства в ней депутата Аристова.
- 25 июля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юрия Аристова о сложении полномочий народного депутата Украины.
- 26 июля стало известно, что СБУ и ГБР провели обыски у Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". В рамках расследования следователи выясняют, как нардеп смог оказаться на отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.