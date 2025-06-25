Выполнял операции в Крыму и освобождал "вышки Бойко": памяти Юрия Баланчука – бойца "Артана"

Освобождение "вышек Бойко" в Черном море – лишь одна из операций, в которой участвовал Юрий Баланчук с позывным "Бабах", боец спецподразделения ГУР "Артан". А он – один из немногих, кто выполнял задачи в оккупированном Крыму, под постоянным обстрелом врага. Там, к сожалению, и погиб, но свою задачу выполнил до конца.

Можно подумать, что Юрий Баланчук был профессиональным военным с годами подготовки позади, но он – бывший гражданский, который в 2022 году пошел защищать свою страну. Больше о Герое Украины и операциях, в которых он принимал участие – читайте в материале 24 Канала.

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Юрий Баланчук пошел воевать, чтобы не пришлось детям

До полномасштабного вторжения Юрий работал массажистом и занимался боевыми искусствами. Жена Юрия, Юлия Дараган, рассказала, что семья и спорт были для него жизнью, а потом ею стала и война.

Не имея военной подготовки, без всяких колебаний, в первые дни полномасштабного вторжения Юрий записался в тероборону. Защищал Киев и область. И именно там получил свой позывной "Бабах", ведь он всему учился – стрелять, обращаться с гранатами, поэтому где бы он ни был – всюду был бабах.

"Когда я спрашивала у него, почему он воюет, он всегда говорил, что не хочет, чтобы на его место пришел какой-то ребенок. Не хочет, чтобы добровольцами шли ребята по 20 лет", – рассказала жена, Юлия.

Фильм о Герое Украины Юрии Баланчуке: смотрите видео

Был одним из лучших бойцов: о службе в "Артане"

В январе 2023 года Юрий перевелся в спецподразделение ГУР "Артан", где нужна сильная физическая и психологическая подготовка. В "Артане" познакомился с Олегом Приймачевым, многократным чемпионом мира по тайскому боксу, с которым вместе служили. Олег вспоминает, что "Бабах" никогда не отставал, а наоборот – всегда старался быть первым.

Сначала Юрий был пулеметчиком и фанатом своего дела. Но очень быстро его начали отправлять на сверхсложные задачи. Командир "Артана" Виктор Торкотюк с псевдонимом "Титан" признается: Юрий был одним из лучших бойцов. Никогда не говорил "нет", не искал отговорок и не говорил, что устал, а брал и выполнял задания.

В мае 2023 года "Артан", вместе с побратимами, удержал позиции на Харьковщине и взял в плен офицеров российской армии. А уже летом того же года – участвовал в операциях в Крыму.



Юрий на фоне "вышек Бойко", марка Укрпочты, посвященная "Артану" / Фото предоставлено 24 Каналу

Сегодня операции в Крыму становятся для нас более привычными, хотя они так же опасны. А в первый год полномасштабного вторжения это казалось почти нереальным. Для гражданских, потому что для военных – это задачи, и именно Юрий с побратимами первыми соглашались на них.

Ты садишься в лодку ночью, и надо пройти 200 километров, высадиться, выполнить задание и вернуться обратно. При этом тебя обнаруживает враг, над тобой летают самолеты и наносят огневое поражение. Плюс на берегу тоже есть противник. Это не просто – высадился и уходишь. Кроме того, эвакуации, как на поле боя, у нас нет. То есть она есть, но там свои сложности,

– рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

Подготовка к таким операциям длилась по несколько месяцев. Благодаря им, после 8 лет оккупации, летом 2023 года удалось вернуть под украинский контроль так называемые "вышки Бойко".

Операция по освобождению "вышек Бойко": смотрите видео

"Все боялись": самая знаковая операция "Артана"

Именно операция "Крым" стала самой знаковой операцией "Артана", рассказал командир спецподразделения. Во время нее было около 10 "выходов", и Юрий ходил на все. Это была морально и физически подготовленная группа. Они знали как ориентироваться по воде, плавали под водой. И Юрий был одним из лучших в этой группе.

"В море очень легко заблудиться – это ночь, тебя бросают волны, никакой связи нет. Самое тяжелое – морально-психологическое состояние. Все мы – люди, ты садишься в лодку, понимаешь, что тебя ждет семья, и не понятно, вернешься ли ты. Тяжело, страшно, они все боялись, но преодолевали страх. Они были выше этого страха", – сказал командир "Артана".

Даже среди военных "Артана", операции в Крыму, это что-то на грани с реальностью. Изнурительные погодные условия. Работа под постоянным прицелом врага. Открытое море. Но Юрий – один из тех, кто каждый раз соглашался на новое задание. Побратимы вспоминают, что он был человеком, на которого можно было положиться.



Юрий Баланчук – боец спецподразделения ГУР "Артан" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Вы вдумайтесь, этот человек 10 раз выплывал на задание, из которого не было стопроцентного шанса вернуться. Он каждый раз переступал через себя, свои страхи, неуверенность и до конца шел выполнять свое задание. При том, что там их уже ждали и не раз давали отпор", – боец "Артана" Олег Приймачев.

"Говорил, что увидимся в четверг, но в четверг я забирала его из морга"

Жена даже не догадывалась в каких операциях участвовал муж, он никогда ей об этом не говорил. О том, что он участвует в операциях в Крыму, Юлия узнала из новостей. В сети появилось видео с операции, на котором она узнала мужа.

"Только тогда я узнала, что он в Крыму выполняет операции, до того я не знала. Подозревала, потому что слишком загорелый приезжал и шутил, что отдыхает на море", – рассказала Юлия.

В один из таких выходов в Крым Юрий не вернулся. Он погиб как настоящий Герой. Командир "Артана" рассказал, что группа высадилась на берег и там начался бой. Юрий был в передовой группе вместе с командиром этой группы. Они отработали и когда группа отходила – взяли огонь на себя.

У него наконец должен был быть отпуск, мы все ждали его. И он сказал мне: "Увидимся в четверг". Я так запомнила эти слова. В среду он уже исчез. И мы на самом деле увиделись в четверг – я забирала его тело из морга в четверг,

– поделилась Юлия.

Она говорит, что таким был ее муж – всегда готов пожертвовать собой ради других. Однако несмотря на сложность операций и условий, которые приходилось проходить, – он никогда не показывал ни усталость, ни истощение. И каждую минуту старался уделить родным. Всегда поддерживал и словом, и заботой. Его сын, рассказала Юлия, похож на него. Хотя Юрий не был ему родным отцом, но воспитывал как своего.



Юрий посмертно получил звание Героя Украины / ГУР Минобороны

На всех фото Юрий всегда улыбается. Стремился учить новое и защищать свое. Таким его запомнили и семья, и друзья, и побратимы. О таких как Юрий снимают фильмы и пишут книги. Хотя он никогда не стремился к славе, но именно он пожертвовал своей жизнью ради других. Положил самое дорогое ради будущего Украины.

Уже посмертно получил высокие награды: звание Героя Украины, отличия от ГУР за боевые заслуги и звезду славы. Но высшей наградой будет – память про Героя. Скромного и улыбающегося – Юрия Баланчука с позывным "Бабах".