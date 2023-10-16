Врал о ВСУ: МИД Словакии может возглавить рупор кремлевской пропаганды

Пророссийская партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии, может выдвинуть на должность главы МИД инженера, не имеющего дипломатического опыта.

Речь идет о политике Юрие Бланаре, который уже сумел вызвать к себе негативное отношение украинцев за то, что неоднократно повторял российские фейки, в том числе про "жертвы Донбасса".

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Пока кандидатуру Бланара еще обсуждают в партии Smer.

Что известно о Юрии Бланаре

Ему 57 лет. По образованию он инженер. В 2005-2017 годах возглавлял Жилинский край. Распространял дезинформацию о войне в Украине.

Потенциальный министр иностранных дел повторял тезисы Кремля о якобы "убийствах ВСУ 14 тысяч гражданских за 8 лет войны на Донбассе".

Кроме того, Бланар придумал фейк о главе МИД Германии Анналене Бербок, которая якобы говорила, что вводить санкции против России было ошибкой.

Он также заявлял, что для военной помощи Украине деньги извлекают из фонда постковидного восстановления ЕС.

Хотя у Бланара нет дипломатического опыта, лидер партии Smer Роберт Фицо не видит в этом проблемы.

Нужна щука, которая, возможно, нетрадиционным способом будет гоняться за старым карпом в пруду словацкой дипломатии,

– так прокомментировал лидер Smer свое видение главы МИДа.

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