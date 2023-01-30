Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины
Источник:"Честно"
Один из бывших лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко до сих пор является Героем Украины. Петиция относительно лишения его такого звания набрала необходимое количество голосов. Однако аналитики отмечают, что у действующего премьера не нашлось оснований забрать у бывшего соратника Медведчука этот титул.
Инициатива о лишении пророссийского народного депутата звания Героя Украины не так давно набрала необходимое количество голосов – то есть 27 тысяч. Тогда в Офисе Президента обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот проанализировал, опираясь на что можно забрать у Бойка такую почетную награду.
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Бойко останется Героем Украины
Известно, что президент обратился к главе правительства еще 9 декабря 2022 года по этому вопросу. Шмыгаль, очевидно, тщательно проанализировал "наличие обоснованных доказательств для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко", однако ничего не нашел.
Кстати, об этом стало известно благодаря движению "Честно", борющемуся с коррупцией в нашем государстве. Собственно, его представители направили в ОП обращение. В ответ на него получили объяснения, почему Бойко будет Героем Украины.
Ответ от ОП относительно лишения Бойко награды / Фото движения "Честно"
Другие детали, которые нужно знать об этом деле
- Петицию о немедленном лишении Юрия Бойка звания Героя Украины подал лейтенант Вооруженных Сил Андрей Гайдай.
- Известно, что этот одиозный народный депутат находится в Реестре государственных изменников. Интересно, что в начале вторжения он отказался назвать Путина тем, кем он есть на самом деле.
- В то же время у Зеленского рассказали о двух механизмах, которые могут лишить человека государственных наград. Собственно, речь идет о том, что почетные титулы могут забрать за совершение тяжких преступлений или при применении персональных санкций. Эти нормы регулируются законами "О государственных наградах Украины" и "О санкциях" соответственно.
- Кроме того, известно, что Бойко неоднократно посещал Москву и встречался там с кремлевским руководством.