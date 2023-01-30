Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины

Один из бывших лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко до сих пор является Героем Украины. Петиция относительно лишения его такого звания набрала необходимое количество голосов. Однако аналитики отмечают, что у действующего премьера не нашлось оснований забрать у бывшего соратника Медведчука этот титул.

Инициатива о лишении пророссийского народного депутата звания Героя Украины не так давно набрала необходимое количество голосов – то есть 27 тысяч. Тогда в Офисе Президента обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот проанализировал, опираясь на что можно забрать у Бойка такую почетную награду.

Читайте также Королевская с мужем сложили депутатские мандаты: что их может ждать

Бойко останется Героем Украины

Известно, что президент обратился к главе правительства еще 9 декабря 2022 года по этому вопросу. Шмыгаль, очевидно, тщательно проанализировал "наличие обоснованных доказательств для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко", однако ничего не нашел.

Кстати, об этом стало известно благодаря движению "Честно", борющемуся с коррупцией в нашем государстве. Собственно, его представители направили в ОП обращение. В ответ на него получили объяснения, почему Бойко будет Героем Украины.



Ответ от ОП относительно лишения Бойко награды / Фото движения "Честно"

Другие детали, которые нужно знать об этом деле

Петицию о немедленном лишении Юрия Бойка звания Героя Украины подал лейтенант Вооруженных Сил Андрей Гайдай.

Известно, что этот одиозный народный депутат находится в Реестре государственных изменников. Интересно, что в начале вторжения он отказался назвать Путина тем, кем он есть на самом деле.

В то же время у Зеленского рассказали о двух механизмах, которые могут лишить человека государственных наград. Собственно, речь идет о том, что почетные титулы могут забрать за совершение тяжких преступлений или при применении персональных санкций. Эти нормы регулируются законами "О государственных наградах Украины" и "О санкциях" соответственно.

Кроме того, известно, что Бойко неоднократно посещал Москву и встречался там с кремлевским руководством.

Звание Героя Бойко присвоил еще в 2004 году тогдашний президент Леонид Кучма. В те годы пророссийский политик возглавлял НАК "Нафтогаз". В период пребывания на должности он "договорился" о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном.