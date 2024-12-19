Бойко лишат звания Героя: Рада поддержала запрос к Зеленскому

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада лишила Юрия Бойко звания Героя Украины.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Верховная Рада лишила Бойко звания Героя Украины

Верховная Рада поддержала запрос по инициативе Романа Лозинского о лишении депутата Бойко звания Героя Украины.

"За" проголосовали 232 депутата.

Напомним, что сегодня Бойко также был отозван из Комитета по вопросам прав человека Верховной Рады со второй попытки, за решение проголосовали 258 нардепов.

На первом заседании 18 декабря не хватило 9 голосов, но 19 декабря голосов было достаточно благодаря увеличению поддержки со стороны "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других партий.

Впоследствии в сети опубликовали поименный список и стало известно, как каждая из партий голосовала за отзыв.

Ранее глава запрещенной партии "ОПЗЖ", был вызван на допрос в СБУ из-за скандального пророссийского видео, где он раскритиковал действия "украинских радикалов".