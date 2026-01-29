Был мужественным, искренним и преданным патриотом: на фронте погиб молодой воин Юрий Демьяненко
Украина имеет еще одну тяжелую потерю на фронте. Погиб защитник Юрий Демьяненко 2000 года рождения из Киевской области.
Об этом сообщает Рокитнянский центр социальной поддержки детей и семей "Чебурашка", воспитанником которого был павший воин.
Что известно о Юрии Демьяненко?
Военный был командиром отделения беспилотных летательных комплексов.
В Рокитнянском центре поддержки детей и семей рассказали, что он всегда был примером для ребят, а для самых маленьких – настоящим наставником и почти отцом.
На него можно было положиться в любой ситуации. Юрий вырос мужественным, искренним и преданным патриотом Украины, был нашей поддержкой и опорой даже во взрослой жизни,
– добавили там.
Погиб воин 26 января 2026 года, выполняя боевое задание в Донецкой области.
"Он отдал свою жизнь за нашу свободу, за мирное будущее детей, которых так любил и оберегал", – добавили в заведении, выразив благодарность за мужество, преданность и большое сердце.
