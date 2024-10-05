Потерял дар речи после пыток: освобожденный из российского плена морпех рассказал свою историю

22-летний военный Юрий Гульчук провел почти два с половиной года в российском плену. Из-за жестоких пыток морпех потерял способность говорить и проявлять эмоции.

Юрия удерживали в колонии в Еленовке, потом в Ряжске Рязанской области, а потом перевели в Мордовию – в одно из самых жестоких мест содержания украинских пленных. Историю военного рассказали в репортаже ТСН.

Читайте также Сколько украинцев удалось вернуть из плена с начала полномасштабного вторжения России

Юрий Гульчук потерял дар речи в российском плену

Военного удалось вернуть в Украину в рамках обмена пленными 14 сентября 2024 года. Первые дни после возвращения на родную землю Юрий провел в реанимации и не разговаривал. Впервые он заговорил, когда в палату зашел его отец.

Сейчас Юрий Гульчук проходит реабилитацию – он недавно начал ходить. Родные военного рассказали, что он избегает разговоров о более чем двух годах плена.

Не любит вспоминать, а мы не спрашиваем, зачем. Что-то скажет, пусть скажет, а спрашивать – это жестоко, зачем,

– сказала мать парня.

Сам Юрий рассказал журналистам, что подписал контракт за месяц до полномасштабного вторжения. В начале войны он был в Мариуполе, на комбинате Ильича, а в апреле 2022 года попал в плен. Россияне морили Юрия голодом и пытали. От избиений и переломов ему стало трудно ходить, а впоследствии и говорить.

Во время обмена россияне везли пленных на границу с мешками на головах. Военный рассказал, что дойти до украинского автобуса он смог самостоятельно, а потом замер от эмоций.

Трудно это передать. Я был шокирован,

– сказал парень.

По словам Юрия, он имеет список фильмов, которые теперь хочет пересмотреть. Он также добавил, что украинцы, как ему кажется, стали грустнее.