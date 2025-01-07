Игнат официально вернулся в Воздушные силы: что он возглавил

Полковник Юрий Игнат получил новую должность в Воздушных силах. Он назначен руководителем управления коммуникаций.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Юрия Игната в Facebook и его комментарий для "Детектор медиа". Он рассказал, что официально его назначили еще 24 декабря 2024 года.

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На какую должность назначили Юрия Игната

Игната назначили руководителем управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ. Он пояснил, что в ВСУ произошло изменение структуры коммуникаций, согласно которой, по приказу Главнокомандующего, были созданы соответствующие подразделения.

Он также отметил, что летом 2024 года в составе Воздушных сил ВСУ было создано управление коммуникаций.

С осени 2024 года Юрий Игнат исполнял обязанности начальника, а 24 декабря его официально назначили на должность главы управления.

Напомним, что 16 марта Николай Олещук, который в то время был командующим Воздушными силами ВСУ, сообщил о переводе Юрия Игната на другое направление работы. Впрочем, он не рассказал, какую новую должность займет экс-спикер.