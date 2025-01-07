Повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Ігната у Facebook та його коментар для "Детектор медіа". Він розповів, що офіційно його призначили ще 24 грудня 2024 року.

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На яку посаду призначили Юрія Ігната

Ігната призначили керівником управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ. Він пояснив, що в ЗСУ відбулася зміна структури комунікацій, згідно з якою, за наказом Головнокомандувача, були створені відповідні підрозділи.

Він також зазначив, що влітку 2024 року в складі Повітряних сил ЗСУ було створене управління комунікацій.

З осені 2024 року Юрій Ігнат виконував обов'язки начальника, а 24 грудня його офіційно призначили на посаду очільника управління.

Нагадаємо, що 16 березня Микола Олещук, який на той час був командувачем Повітряних сил ЗСУ, повідомив про переведення Юрія Ігната на інший напрямок роботи. Втім, він не розповів, яку нову посаду обійме ексречник.