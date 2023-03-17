Цель врага – ударить в сердце страны, – Игнат о большом количестве ЗРК вокруг Киева

Массированные ракетные атаки оккупантов направлены на устрашение украинского населения и уничтожение городов. Столица нашего государства – лакомый кусок для захватчиков.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он объяснил, почему вокруг Киева сосредоточено много ЗРК.

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Большинство атак России направлено на Киев

Игнат объяснил, что россияне направляют свои атаки на столицу и ее окрестности.

Цель врага – ударить в сердце страны. Поэтому ясно, что область нужно усиливать. Каждый регион прикрыт разными системами, однако высшее военное руководство государства понимает приоритетные цели врага. Поэтому львиная доля ракет и "Шахидов" сбита на подступах к столице,

– говорит спикер.

Он отметил, что не всегда удается обнаружить и перехватить все вражеские ракеты. Противник хитрый и учитывает все разведданные, особенно касающиеся космической и наземной разведки.

Игнат рассказал, что в Украине большая российская агентура, которая помогает врагу фотографиями и обнаружением украинских позиций.

Кроме того, когда взлетает А-50 во время отработок украинского ПВО он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но составляют определенный алгоритм.

Какую хитрость применяют оккупанты во время атак

Представитель Воздушных сил рассказывает, что россияне прокладывают маршрут ракет и ударных БпЛА таким образом, что они могут даже по кругу летать.

"Они используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и "Шахид" летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земли, сканируя при полете рельеф местности", – отмечает Игнат.

По его словам, имеющиеся в Украине ЗРК средней дальности физически не могут покрыть всю страну, они прикрывают важнейшие стратегические направления, объекты критической инфраструктуры и постоянно перемещаются.

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