Выход есть: в Воздушных силах рассказали, как Украина может уничтожать русскую баллистику
Россия атакует Украину баллистическими ракетами, которые наши силы ПВО не способны сбить. Украинская противовоздушная оборона не способна справляться с баллистикой из-за отсутствия нужных систем. Однако в воздушных силах нашли выход из ситуации.
Спикер Воздушных сил ВСУ в эфире FREEДОМ заявил, что Украина может уничтожать баллистические ракеты на старте, пишет 24 Канал. То есть, наносить удары по пунктам базирования оккупантов.
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Игнат заявил, что Украина должна бить по пунктам базирования россиян
Лучше иметь "длинную руку", доставать до вражеских позиций и уничтожать непосредственно на месте установки, запускающие ракеты,
– сказал Игнат.
Для уничтожения ракет на земле Украине необходимо оружие на ликвидацию вражеских установок на большом расстоянии. Речь идет об ударных беспилотниках и дальнобойной артиллерии.
В то же время в небе сбивать баллистические ракеты могут комплексы Patriot или SAMP/T. Игнат отметил, что у Украины пока нет средств поражать баллистические ракеты в воздухе.
Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что все, что летит по баллистической траектории – это ракеты типа "Кинжал", "Искандер-М", Х-22.
Россия атаковала Киев баллистикой
- Российские военные с утра 14 января атаковали Киев, применив комплекс ЗРК С-400. Украинская ПВО не имела возможности предотвратить удар, ведь ракета летела по баллистической траектории.
- Взрывы в Киеве прогремели еще до того, как была объявлена воздушная тревога.
- Оккупанты используют против Украины ракеты С-400 уже во второй раз. Ранее обломки от ракет, запущенных с С-400, были обнаружены в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время удара 31 декабря.
- Издание Defense Express информировало, что ракеты 48Н6ДМ в комплекс С-400 позволяют России держать под прицелом с территории Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов.