Это неоправданно, потому что техника стара физически, - Игнат о возможности переработки советских МиГов

Недавно Польша и Словакия объявили о передаче Украине советских боевых самолетов МиГ-29. Однако они не смогут оснащаться западным оружием.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, пока на украинские МиГи удалось установить только ракеты HARM.

Важно Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 во Франции: Воздушные силы опровергли информацию

Таким образом ракеты не раскрывают весь свой потенциал

Игнат сообщил, что с американскими ракетами HARM на украинских МиГах работают уже несколько месяцев, ударяя по ПВО противника. Но у этой ракеты пока нет такого функционала, если бы, к примеру, она запускалась с F-16. Тогда она была бы в разы эффективнее, работала дальше и точнее.

По словам спикера Воздушных сил, перестроить западные ракеты – это непростой процесс. Игнат рассказал, что раньше были мысли модернизировать в одной из стран МиГ-29, но там говорилось о десятках миллионов долларов за один самолет.

Переработка МиГов – пустая трата времени

Оно не оправдано, в том плане, что техника старая физически. Польша и Словакия провели незначительную модернизацию этих самолетов. Система связи адаптирована под натовский стандарт. Но для военного времени это не существенная модернизация, подчеркнул Игнат.

Он также добавил, что обустроить советские самолеты под западное оружие теоретически возможно, но никто этим не занимается.

Истребители для Украины: что известно