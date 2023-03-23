Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, поки що на українські МіГи вдалось встановити лише ракети HARM.
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У цей спосіб ракети не розкривають весь свій потенціал
Ігнат повідомив, що з американськими ракетами HARM на українських МіГах працюють вже кілька місяців, б'ючи по ППО противника. Але ця ракета наразі не має такого функціонала, якби, до прикладу, запускалася з F-16. Тоді вона була б в рази ефективнішою, працювала далі та точніше.
За словами речника Повітряних сил, перелаштувати західні ракети – це непростий процес. Ігнат розповів, що раніше були думки модернізувати в одній з країн МіГ-29, але там мовилося про десятки мільйонів доларів за один літак.
Переробка МіГів – марна трата часу
Воно не виправдано, в тому плані, що техніка стара фізично. Звісно, Польща і Словаччина провели незначну модернізацію цих літаків. Система зв'язку адаптована під натівський стандарт. Але для воєнного часу – це не суттєва модернізація, – підкреслив Ігнат.
Він також додав, що облаштувати радянські літаки під західну зброю теоретично можливо, однак ніхто цим не займається.
Винищувачі для України: що відомо
- Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що надання Україні винищувачів F-16 могло б змінити перебіг війни, яку розв'язала Росія.
- 10 березня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна могла б розглянути надання Україні винищувачів. Її заява стала несподіванкою для Міноборони Фінляндії.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу 13 МіГ-29 для боротьби з російськими військами. Напередодні, про передачу чотирьох бойових літаків МіГ-29 заявив президент Польщі Анджей Дуда.