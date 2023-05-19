Покинул Германию, чтобы защищать Украину: на войне погиб воин "Волков Да Винчи"

На фронте погиб украинский военный Юрий Юхимюк, который родом из Волыни. Ему было всего 25 лет.

Юрий Юхимюк вернулся из Германии в начале полномасштабного вторжения – там он жил и работал. Мужчина добровольно встал на защиту Украины.

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Что известно о погибшем воине

Юрий Юхимюк был наводчиком пушки батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр, воевал на Востоке страны.

Защитник был родом из села Горькая Полонка на Волыни. До начала полномасштабной войны Юрий последние четыре года жил и работал в Германии по контракту с местным предпринимателем-аграрием.

Окончив университет, я официально поехал за границу на работу, перевел свой диплом на немецкий язык, оформил все необходимые документы, получил вид на жительство и работал в аграрном секторе на разнообразной сельскохозяйственной технике, которую за эти годы изучил в совершенстве,

– рассказывал Юрий в одном из интервью.

24 февраля 2022 года Юрий собрал вещи и попросил работодателя отпустить его домой. Он несколько суток пытался попасть в местную тероборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг поселка, отказался от этой идеи.

Позже мужчина попал в ряды ДУК "Правый сектор". Он проходил тренировку и боевую подготовку, где овладел профессией наводчика миномета.

Когда ДУК вошел в состав 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Юрий попал на фронт. Кстати, мужчина взял с собой игрушечный трактор – как талисман, подаренный ему в Германии.

К сожалению, защитник погиб 17 мая этого года во время выполнения боевого задания в городе Часов Яр на Донетчине.

Юрий Юхимюк погиб в Донецкой области / фото Боратинская громада, АрмияИнформ

На войне погиб воин из Львовщины Игорь Ванько

К сожалению, недавно на Донетчине погиб украинский защитник Игорь Ванько. Он родом из Львовской области. До полномасштабного вторжения мужчина работал проводником вагонов поезда. Однако мужчина мечтал стать спасателем в ГСЧС Украины.

После начала полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту Украины. У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.