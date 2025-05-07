На днях должен был праздновать годовщину: на войне погиб 29-летний Юрий Надильный со Львовщины
- 29-летний Юрий Надильный со Львовщины погиб на войне против захватчиков.
- Он служил оператором ударных БПЛА и был призван в армию в июле 2023 года.
- С 10 марта 2025 года считался пропавшим без вести, о смерти сообщила Великомостовская территориальная община.
Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. В боях против захватчиков погиб военный из Львовской области Юрий Надильный.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Великомостовскую территориальную общину.
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Что известно о павшем воине из Львовской области
Отмечается, что Юрий Надильный был родом из села Реклинец. Мужчина проходил службу оператором третьего отделения ударных БЛА четвертой роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона ударной беспилотной авиации воинской части А4638.
Юрий был призван в ряды украинской армии в июле 2023 года. С 10 марта 2025 года его считали пропавшим без вести. С тех пор родные и близкие молились и ждали известия о нем – но чуда не произошло.
Мы получили подтверждение, что он героически погиб в бою возле населенного пункта Новосергиевка Изюмского района Харьковской области, верный военной присяге, защищая территориальную целостность и суверенитет нашего государства,
– указывают односельчане защитника.
В четверг, 8 мая, военный должен был бы отмечать свой 30 день рождения, однако война забрала его молодую жизнь.
Юрий Надильный погиб в бою на Харьковщине / фото Великомостовской общины
Скорбный кортеж с телом павшего Героя прибудет в Великомостовскую громаду в пятницу, 9 мая. В этот же день состоится церемония прощания и похороны.