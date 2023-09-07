Всю информацию по пропавшему просят сообщать в полицию или поисковую организацию. Отмечают, что он может находиться непосредственно во Львове.
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Исчез подросток 14 лет
Юрий Потылицкий исчез 5 сентября в Жовкве, после того как вышел из дома бабушки. С тех пор 14-летнего парня не видели. Родные пытались выйти с парнем на связь, но все напрасно.
Волонтеры отмечают, что подросток нуждается в медицинской помощи. Сейчас местонахождение парня неизвестно. В поисковой организации указали, что Юрий может находиться во Львове.
Особые приметы парня такие: рост 174 см, светлые глаза, полное телосложение, короткие светлые волосы. В день исчезновения Юрий Потылицкий был одет в синие джинсы, черную футболку с белыми надписями и синие кроссовки.
Подросток пропал в Жовкве / фото Sarva
Полиция подтвердила, что правоохранители сейчас разыскивают 14-летнего Юрия Потылицкого.
Исчезновение людей в Украине
- В Одессе 5 сентября нашли мертвым 19-летнего парня, исчезнувшего во время купания в море. Он утонул – водолазы вытащили его тело из акватории моря.
- В Киевской области разыскивали женщину с 3-летним сыном, которая села на попутный транспорт и перестала выходить на связь. Через 4 дня их нашли – правоохранители убедили, что никаких противоправных действий в отношении их не предпринимали.
- В Киевской области утонул 4-летний мальчик – полиция проверяет обстоятельства инцидента. К поискам привлекали более 110 человек, служебных собак. Местность даже обследовали с помощью дрона.