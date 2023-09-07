Всю информацию по пропавшему просят сообщать в полицию или поисковую организацию. Отмечают, что он может находиться непосредственно во Львове.

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Исчез подросток 14 лет

Юрий Потылицкий исчез 5 сентября в Жовкве, после того как вышел из дома бабушки. С тех пор 14-летнего парня не видели. Родные пытались выйти с парнем на связь, но все напрасно.

Волонтеры отмечают, что подросток нуждается в медицинской помощи. Сейчас местонахождение парня неизвестно. В поисковой организации указали, что Юрий может находиться во Львове.

Особые приметы парня такие: рост 174 см, светлые глаза, полное телосложение, короткие светлые волосы. В день исчезновения Юрий Потылицкий был одет в синие джинсы, черную футболку с белыми надписями и синие кроссовки.

Подросток пропал в Жовкве / фото Sarva

Полиция подтвердила, что правоохранители сейчас разыскивают 14-летнего Юрия Потылицкого.

Исчезновение людей в Украине