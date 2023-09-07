Всю інформацію щодо зниклого просять повідомляти у поліцію або пошукову організацію. Зазначають, зо він може перебувати безпосередньо у Львові.

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Зник підліток 14 років

Юрій Потилицький зник 5 вересня у Жовкві, після того, як вийшов з будинку бабусі. Відтоді 14-річного хлопця не бачили. Рідні намагалися вийти з хлопцем на зв'язок, проте все марно.

Волонтери зазначають підліток потребує медичної допомоги. Наразі місцезнаходження хлопця невідоме. У пошуковій організації вказали, що Юрій може перебувати у Львові.

Особливі прикмети хлопця такі: зріст 174 см, світлі очі, повна тілобудова, коротке світле волосся. Юрій Потилицький у день зникнення був одягнений у сині джинси, чорну футболку з білими написами та сині кросівки.

Підліток зник у Жовкві / фото Sarva

Поліція підтвердила, що правоохоронці наразі розшукують 14-річного Юрія Потилицького.

Зникнення людей в Україні