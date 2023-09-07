Всю інформацію щодо зниклого просять повідомляти у поліцію або пошукову організацію. Зазначають, зо він може перебувати безпосередньо у Львові.
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Зник підліток 14 років
Юрій Потилицький зник 5 вересня у Жовкві, після того, як вийшов з будинку бабусі. Відтоді 14-річного хлопця не бачили. Рідні намагалися вийти з хлопцем на зв'язок, проте все марно.
Волонтери зазначають підліток потребує медичної допомоги. Наразі місцезнаходження хлопця невідоме. У пошуковій організації вказали, що Юрій може перебувати у Львові.
Особливі прикмети хлопця такі: зріст 174 см, світлі очі, повна тілобудова, коротке світле волосся. Юрій Потилицький у день зникнення був одягнений у сині джинси, чорну футболку з білими написами та сині кросівки.
Підліток зник у Жовкві / фото Sarva
Поліція підтвердила, що правоохоронці наразі розшукують 14-річного Юрія Потилицького.
Зникнення людей в Україні
- В Одесі 5 вересня знайшли мертвим 19-річного хлопця, який зник під час купання в морі. Він потонув – водолази витягнули його тіло з акваторії моря.
- На Київщині розшукували жінку з 3-річним сином, яка сіла на попутній транспорт та перестала виходити на зв'язок. Через 4 дні їх знайшли – правоохоронці переконали, що жодних протиправних дій щодо них не вчиняли.
- У Київській області втопився 4-річний хлопчик – поліція перевіряє обставини інциденту. До пошуків залучали понад 110 людей, службових собак. Місцевість навіть обстежували за допомогою дрона.