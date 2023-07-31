Навсегда осталось 28: в Ровно простились с воином, погибшим в Нью-Йорке

В Ровно 30 июля простились с погибшим офицером ВСУ Юрием Высоцким. Ему навсегда осталось 28 лет.

В мирной жизни Юрий был юристом. А на войне командовал стрелковым взводом.

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Что известно о погибшем воине

Юрий после школы поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист. Диплом магистра получил в Острожской академии.

Позже он работал в Ровенском центре по оказанию бесплатной правовой помощи. Отмечается, что Юрий всегда отзывался на чужое горе, был чутким и готов помочь.

16 марта мужчина получил повестку и в течение двух месяцев учился в Академии Сухопутных войск. Позже его отправили на Донецкое направление. Он был младшим лейтенантом, командиром первого стрелкового взвода третьей стрелковой роты 418 батальона.

20 июля Юрий погиб во время выполнения боевого задания в населенном пункте Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

С Юрием попрощались на ровенском Майдане Независимости. Похоронили Героя на новом кладбище.

С защитником попрощались на Майдане Независимости в Ровно / фото Ровенский городской совет

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