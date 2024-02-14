Выдержал почти 2 года плена, но погиб в ДТП: в Черкасской области попрощались с Юрием Галкиным

14 февраля в Черкасской области на коленях в последний путь провели украинского защитника Юрия Галкина. Через неделю после освобождения из плена он попал в смертельную аварию.

Его вернули домой 31 января. Тогда состоялся 50-ый, юбилейный обмен пленными. Удалось спасти 207 защитников. Среди них был и военный Юрий Галкин.

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Не успел обнять родных

Впрочем, уже через неделю, так и не успев встретиться с близкими после почти двух лет разлуки, мужчина погиб. Он стал жертвой трагического ДТП.

Сегодня 14 февраля местные жители Городища, что на Черкасщине, на коленях провели защитника в последний путь.

Дочь погибшего вспоминает, что ее отец взялся защищать родину с первых дней полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года мужчина попал в плен к оккупантам. С тех пор он находился в руках врага.

20 месяцев семья Юрия Галкина ждала его возвращения. После освобождения из плена мужчина сначала отправился на реабилитации в Днепре. Там он попал под колеса авто.

К сожалению, никто из родных не успел с ним увидеться. Сегодня тот день, когда мы увиделись. Когда его не стало,

– сказала дочь Валерия.

Били, но не сломали

В церемонии прощания с Юрием Галкиным участвовал также его друг Игорь. Мужчины вместе прошли ад российского плена.

По воспоминаниям побратима, воины находились в одном бараке. Игорь вспоминает, что Юрий был очень хорошим человеком, одним из лучших. Россияне издевались над ним, но сломать его не удалось.

Игорь рассказывает, что Юрий не верил, что его обменивают. Товарищи даже поспорили на бутылку бурбона.

Местные жители, которые пришли отдать дань уважения павшему защитнику, отмечают, что им трудно хоронить героя.

Семья Юрия Галкина – из Покровска Донецкой области. Убегая от войны, они поселились на Городищине. Людям некуда возвращаться, поскольку там у них все разбомбили.

И мы будем его уважать, уважать, и будем всегда ходить к нему на Аллею Славы, и не забудем его никогда. Такая судьба. Мы очень сочувствуем и родителям. Так же ведь они его ждали. Вернулся и такая трагедия произошла. Дань уважения и родителям и погибшему,

– говорит местная жительница Галина.

Прощание с Юрием Галкиным / Фото Суспільне

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