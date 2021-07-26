Организатора "титушек" Майдана Крысина освободили от ответственности по 3 статьям

Юрия Крысина, который был организатором "титушек" во время Революции Достоинства, освободили от ответственности по 3 статьям. Такое решение принял Дарницкий суд Киева 26 июля.

Все 3 статьи касаются похищения и пыток активистов Майдана. Адвокат Крысина подала ходатайство об освобождении подзащитного от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

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Адвокаты Крысина затягивают рассмотрение дела, – прокурор

По решению суда, "титушковод" был освобожден от ответственности по следующим статьям:

296 – хулиганство, совершенное группой лиц;

340 – незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций;

146 – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Прокурор Юлия Малашич в суде заявила, что защитники Крысина делали все возможное для затягивания рассмотрения дела. И это поведение защиты дало свой результат.

"После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по 3 статьям действительно истекли", – прокомментировала сторона обвинения.

Сейчас против Крысина выдвигается только одно обвинение по статье 127 – пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле. Следующее заседание суда состоится 29 июля в 10:30.

Крысин и его причастность к пыткам активистов Майдана