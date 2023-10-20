Юристка Трампа признала себя виновной в шести преступлениях: какое наказание она понесет

Юрист, сотрудничавшая с бывшим президентом США Дональдом Трампом, признала свою вину в ряде преступлений. В частности, она вмешивалась в избирательный процесс.

Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Кроме того, она определяла себя виновной в еще 5 преступлениях.

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Испытательный срок, штраф и прощение

Пауэлл влияла на избирательный процесс, потому что хотела повлиять на результаты голосования в 2020 году в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа.

По данным издания, все преступления, которые она признала вину, касались вмешательства в избирательный процесс. Речь идет о президентских выборах США в штате Джорджия. Их результаты были критически важны для Трампа.

Известно, что она должна отбыть 6 лет испытательного срока, выплатить 6 тысяч долларов штрафа и написать личные извинения в адрес штата Джорджия и его жителей. Кроме того, она согласилась честно свидетельствовать во время будущих судебных процессов.

Ее свидетельства могут помочь добиться новых успехов в деле Трампа.

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