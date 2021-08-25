Ющенко назвал виновных в том, что Украина в 2008 году не получила ПДЧ НАТО

Виктор Ющенко заявил, что Украина могла получили ПДЧ относительно членства в НАТО еще в 2008 году. Однако, по его словам, этого не произошло из-за Ангелы Меркель и Николя Саркози.

Он отметил, что тогда его шокировала позиция канцлера Германии и главы Франции. Об этом третий президент сообщил в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Президент Латвии пообещал Зеленскому помощь на пути в НАТО и ЕС

Мы собрались – 7-8 президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог,

– рассказал Виктор Ющенко.

"Она говорит: "Господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО". Я ей ответил: "Когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас – 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года вдвое больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим только ПДЧ", – продолжил политик.

Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель выразила тогда, до сих пор не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение,

– подчеркнул он.

Россия бы не напала на Грузию

Третий президент также уверен, что если бы Украина получила в 2008 году ПДЧ, Россия не напала бы на Грузию.

"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца до того, как Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда на паузу стали – все, можно писать, что вы проиграли", – добавил Виктор Ющенко.

У меня много разочарований было в тот день. Потому ту резолюцию, которую Альянс раздал, когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то, такого не может быть. Зачем тогда саммит созвать, если выносится такое решение?

– подытожил политик.

К теме Украина и Грузия вступят в НАТО, – заместитель генсека Джоане

Вступление Украины в НАТО: что известно