В 8 раз большая сумма, чем в этом году: Сеул объявил рекордную помощь для Украины
Источник:Reuters
Западные государства продолжают стоять на стороне правды и помогать Украине. В частности, Южная Корея планирует выделить в следующем году в 8 раз большую сумму финансовой поддержки нашей страны, чем в этом.
Во вторник, 29 августа, стало известно, что Южная Корея в 2024 году планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон. Отметим, что это около 394 миллионов долларов.
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Помощь Украине от Сеула
Как пишут аналитики, в этом 2023 году Южная Корея помогала нашему государству на сумму, которая в 8 раз меньше, чем будет в следующем году.
В частности, будущий пакет помощи включает:
- 130 миллиардов вон на восстановление;
- 260 миллиардов на гуманитарную помощь.
К тому же Сеул планирует выделить международным организациям 130 миллиардов вон. Они, в частности, помогают Украине
В июле президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявлял, что его страна обеспечит "крупный масштаб военных поставок" в 2023 году, не сообщая больше деталей,
– напомнили в издании Reuters.
Как мир поддерживает ВСУ
- Международные аналитики убеждены, что в США растет поддержка идеи по поводу предоставление нашему государству кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии
- Собственно, речь идет о снарядах M26, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов. Их называют субмунициями и они рассыпаются по широкой площади при взрыве.
- Кроме того, такие страны как Дания, Нидерланды и Норвегия после долгих месяцев переговорного процесса объявили о передаче Украина самолетов F-16. Безусловно, это можно назвать историческим решением.
- Такие многоцелевые истребители будут чрезвычайно полезны для Воздушных сил во время контрнаступательных операций и защиты неба от российских воздушных целей.
- В то же время, на повестке дня вопрос увеличения коалиции государств, которые готовы были бы нам предоставить соответствующие самолеты, а также ракеты к ним. В частности, речь идет о ракетах AGM-158 JASSM, по мнению экспертов