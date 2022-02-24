Южная Корея присоединится к санкциям против России
Источник:ТАСС
В Южной Корее заявили, что присоединятся к международным санкциям против России. В частности, ограничения будут касаться экспортных поставок.
Соответствующее заявление было распространено 24 февраля Министерством иностранных дел Южной Кореи. Там отметили, что не могут не отреагировать на то, что делает Россия.
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Южная Корея планирует санкции против России
В случае полномасштабного вторжения Корея не будет иметь другого выхода, кроме как присоединиться к санкциям в отношении России, которые будут предусматривать, в частности, контроль экспортных поставок,
– заявили в ведомстве.
Напомним, атака России на Украину уже началась.
После начала официального нападения государства-агрессора на Украину в США заявили, что вместе с партнерами уже вскоре будут введены "полномасштабные" санкции против России. Расширить ограничения пообещала и Великобритания.Важно! Россия утром 24 февраля открыто начала войну против Украины и наносит удары. Однако вооруженные силы дают отпор. В частности, в зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции в Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!