Полиция Южной Кореи начала расследование против президента страны
Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование против президента Юн Сок Йола. Расследование начали по подозрению в мятеже из-за введения военного положения.
Об этом сообщают южнокорейское агентство Yonhap и AFP, передает 24 Канал.
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Полиция начала расследование против президента Южной Кореи
Лидера Южной Кореи Юн Сок Йоля обвиняют в мятеже и государственной измене. Расследование против президента было открыто после получения двух обращений:
- от оппозиционной партии "Восстановление Кореи";
- от группы из 59 активистов.
В жалобах упоминают не только президента, но и экс-министра обороны Ким Йон Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мин.
Прокуратура и Управление по расследованию коррупции для чиновников тоже получили жалобы с обвинениями президента в государственной измене, далее они должны провести собственные расследования или передать это полиции.