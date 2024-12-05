Про це повідомляють південнокорейське агентство Yonhap і AFP, передає 24 Канал.
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Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї
Лідера Південної Кореї Юн Сок Йоля звинувачують у заколоті та державній зраді. Розслідування проти президента було відкрито після отримання двох звернень:
- від опозиційної партії "Відновлення Кореї";
- від групи з 59 активістів.
У скаргах згадують не тільки президента, але й ексміністра оборони Кім Йон Хьона, начальника штабу армії Пак Ан Су і міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін.
Прокуратура та Управління з розслідування корупції для високопосадовців теж отримали скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді, далі вони мають провести власні розслідування чи передати це поліції.