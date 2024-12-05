Про це повідомляють південнокорейське агентство Yonhap і AFP, передає 24 Канал.

Дивіться також У Південній Кореї скасували надзвичайний воєнний стан: яка наразі ситуація в країні

Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї

Лідера Південної Кореї Юн Сок Йоля звинувачують у заколоті та державній зраді. Розслідування проти президента було відкрито після отримання двох звернень:

від опозиційної партії "Відновлення Кореї";

від групи з 59 активістів.

У скаргах згадують не тільки президента, але й ексміністра оборони Кім Йон Хьона, начальника штабу армії Пак Ан Су і міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін.

Прокуратура та Управління з розслідування корупції для високопосадовців теж отримали скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді, далі вони мають провести власні розслідування чи передати це поліції.