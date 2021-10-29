Южная Корея выдала США россиянина: его обвиняют в киберпреступлениях

29 октября 2021 , 10:41
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Источник:

Yonhap

Власти Южной Кореи 20 октября экстрадировали в США гражданина России. Вашингтон его обвиняет в разработке компьютерных программ для отмывания денег и совершении краж в больших размерах.

Имя россиянина не разглашается, однако известно, что он подозревается в краже более двух миллионов долларов у компаний и физических лиц.

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Мужчина был членом киберпреступной банды, разработавшей вредоносное программное обеспечение Trickbot. В августе 2021 года гражданину России предъявили обвинения в американском штате Огайо.

Решение об экстрадиции Минюст Южной Кореи принял еще в сентябре.

Обратите внимание! В Италии в городе Генуя задержали 40-летнюю гражданку России из-за подозрения в кибермошенничестве. Она была участницей трансатлантической организации, совершающей хакерские атаки.

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Автор: Олег Васьків