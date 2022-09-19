Обстрел россиянами ПАЭС: показываем на карте, где расположена станция

Российские оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС в Николаевской области. Войска агрессора чуть не попали по ядерным реакторам.

Ракетный обстрел ПАЭС произошел в ночь на 19 сентября, пишет 24 канал. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов.

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Где находится ПАЭС

Южноукраинская АЭС расположена в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг, при Ташлыкском водохранилище. Она построена в 1975 – 1982 годах недалеко от города Южноукраинск, что на севере Николаевской области.

Где находится ПАЭС: смотрите на карте

Что известно об обстреле ПАЭС

Российские военные после полуночи нанесли ракетный удар по ПАЭС. Приблизительно в 00:20 российская армия обстреляла промышленную зону станции.

Оккупанты, вероятно, обстреляли Южноукраинскую АЭС ракетой типа "Искандер". В результате обстрела ударной волной были повреждены здания АЭС и разбито более 100 окон.

После атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также были отключены 3 высоковольтные линии электропередачи.

Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по атомной станции. Глава государства призвал весь мир остановить россию, ведь "впоследствии – может быть поздно".

Цинический террористический акт со стороны россиян прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, за это нужно давать по зубам.

Провокации россии над ПАЭС

Российские оккупанты неоднократно подвергали ядерной катастрофе на Южноукраинской АЭС. Дело в том, что ракеты россиян несколько раз пролетали над ПАЭС.

В частности, в апреле сообщалось, что оккупанты критически низко запустили ракеты над Южноукраинской АЭС, что зафиксировали камеры.

Ситуация повторялась несколько раз, поскольку враг не перестает обстреливать украинские города. 5 июня российская крылатая ракета, похожая на "Калибр", тоже критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.

После этого 26 июня еще одна российская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС.

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