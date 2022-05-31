На Южнобужском направлении враг ведет оборону и минирует реку Ингулец

Российские кафиры продолжают наступательные действия на Востоке и проводят мероприятия по удержанию позиций на Юге. Враг надеется, что сможет долго задержаться на оккупированных территориях.

На Южном направлении наши отважные герои совершают контрнаступательные действия. Воины ВСУ пытаются сделать все возможное, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Мы против войны в Украине, в России уже хотят защищать нас от "нацистов", - казахский журналист

Рашисты переходят в оборону и минуют территории

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Южнобужском направлении российские кафиры сконцентрировались на оборонных мероприятиях. Решисты ведут контрбатарейную работу и заминируют побережье реки Ингулец в надежде сдержать продвижение подразделений ВСУ.

Кроме того, враг атаковал район населенного пункта Давыдов Брид в Херсонской области с привлечением авиации.

Ситуация на Юге: коротко о главном

Блокада Черного моря русскими оккупантами продолжается. Также известно, что в акватории Черного моря находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров". Он имеет на своем борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Из-за оккупации в Херсонской области возник гуманитарный кризис . Людям не хватает продовольствия и лекарств, многие населенные пункты остались без газа, света и воды.

Российские кафиры завезли в Мелитополь много своей техники, есть угроза наступления на Запорожье. Вместе с тем в Мелитополе враг блокирует все, что можно, в надежде найти партизан, ведущих активную борьбу и ликвидацию рашистов и их муртадов.

В оккупированном Херсоне россияне пытаются ввести в обращение рубль , однако как раз рассчитываются гривнами. Враг отложил проведение так называемого "референдума" и надеется сдержать активное контрнаступление ВСУ. Оккупанты долго готовились отражать наступление, но начали терять позиции и панически убегать.

Рашисты отключили мобильную связь на территории области и пытаются воспользоваться ситуацией. Они начали продавать российские сим-карты за рубли, в нескольких местах образовалась очередь. Приобрести пакет российского оператора можно только в обмене на персональные данные.

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