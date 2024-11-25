В Южной Корее мужчина намеренно поправился, чтобы уклониться от призыва в армию

В Южной Корее мужчина начал умышленно объедаться, чтобы набрать лишний вес. Таким образом он пытался уклониться от призыва в армию, который предусмотрен законодательством.

За подобные действия его осудили, назначив условное заключение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о ситуации

Согласно обнародованной информации, 26-летнего жителя Сеула признали годным для службы во время первого осмотра до призыва. Но во время финального медосмотра выяснилось, что мужчина поправился. Его вес превышал 102 килограмма.

На фоне этого врачи признали его непригодным для строевой службы, что позволяет ему служить на небоевой должности в ведомстве. Уже позже суд признал мужчину виновным в попытке избежать обязательной военной службы.

Южнокорейское законодательство предусматривает, что каждый мужчина в возрасте с 18 лет должен отслужить в армии не менее 18 месяцев. Поэтому мужчине присудили год условно. Наказали также его друга, который посоветовал мужчине умышленно поправиться.

Последнему присудили полгода условного заключения. Сам он не признает своей вины и заявил, что никогда бы не подумал, что его друг согласится на такой шаг.