Через несколько недель после открытия: в Киеве на 4 месяца частично перекроют Южный мост
- В Киеве с 28 марта по 1 августа частично перекроют движение с левого на правый берег на Южном мосту из-за ремонтных работ.
- Ремонт моста включает восстановление железобетонной плиты, гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия, работы будут проводиться в два этапа.
- Переход находится в ограниченно работоспособном состоянии с 2021 года и требует реконструкции в соответствии с современными нормами.
В Киеве с 28 марта по 1 августа частично перекроют движение для транспорта на Южном мосту. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на мостовом переходе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевавтодор".
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Что известно о ремонтных работах на Южном мосту
В "Киевавтодоре" объяснили, что ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе. Общая протяженность участка, который будут ремонтировать, составляет 650 метров.
Ограничивать движение для транспорта на этом мосту с левого на правый берег.
На Южном мосту будет продолжаться ремонт в течение 4 месяцев на одном из участков дороги / Фото "Киевавтодор"
Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие,
– говорится в сообщении.
Ремонтные работы будут выполнять в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:
- 1-й этап – крайней левой и частично средней полосами движения;
- 2-й этап – крайней правой и частично средней полосами движения.
В коммунальном предприятии напомнили, что с 2021 года Южный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. По заключению специалистов, переход требует реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям.
Поэтому в условиях имеющейся нагрузки, специалисты КП "Киевавтодормост" постоянно проводят необходимые работы на мосту и частично отремонтировали мостовое полотно.
К слову, 12 марта стало известно, что Южный мост частично открыли для движения всего транспорта. Сейчас ехать по переходу автомобилям можно с левого на правый берег Киева.