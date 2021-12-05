К 6 годам тюрьмы: девушке оппозиционера Протасевича предъявили окончательное обвинение

Спутнице белорусского оппозиционера и основателю канала NEXTA Романа Протасевича Софии Сапеге выдвинули окончательное обвинение. Россиянку будут судить за якобы разжигание вражды группой лиц.

В ближайшее время дело против Софии Сапеги передадут в суд в Минске. Экстрадиция девушки в Россию возможна только после вынесения приговора.

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Сапеге грозит минимальный срок

За сотрудничество со следствием и заключенное соглашение спутнице Романа Протасевича грозит минимальный срок заключения – 6 лет. По словам адвоката Софии Сапеги, ее после судебного решения могут экстрадировать в Россию. Также она может получить помилование от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

По некоторым данным, София Сапега плохо себя чувствует и находится в тяжелом психологическом состоянии. Она подавлена ​​и растеряна и бодрствует по ночам.

Сапега обвиняется в разжигании вражды из-за администрирования телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковали данные белорусских силовиков. Режим Лукашенко признал канал экстремистским.

Задержание Протасевича и Сапеги: главное

23 мая 2021 года в Минске приземлили самолет компании Ryanair рейса Афины – Вильнюс из-за якобы заминирования.

В это время задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу.

Против обоих возбуждены уголовные дела. Впоследствии под давлением они пошли на сотрудничество со следствием.

Протасевич дал интервью пролукашенковскому каналу, где заявил, что протесты и оппозиционные СМИ якобы финансировали западные страны для "дестабилизации ситуации в Беларуси".

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