Почему в Украине закрывали декларации: в НАПК объяснили причину

Глава НАПК Александр Новиков объяснил, почему в Украине закрывали декларации чиновников. По его словам, это делалось для того, чтобы враг не мог использовать информацию для своих нужд.

В частности, эти данные могли представлять опасность для чиновников, оставшихся на оккупированных территориях Украины. Несмотря на это, сам Новиков выступает за открытость сведений реестра.

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Что сказал о закрытии деклараций Новиков

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции отметил, что запрос на закрытие данных Реестра деклараций был из Верховной Рады. Ведь, по информации сотрудников органов безопасности и обороны, реестр пытались использовать для причинения вреда жизни и здоровью граждан Украины.

Нетрудно понять, что если у тебя открыт реестр деклараций, когда там есть фильтр, например "Запорожская область" или "Херсонская область", то враг просто может получить перечень всех чиновников региона. И вот тебе потенциальные коллаборанты или мишени для уничтожения,

– сказал он.

Новиков также подчеркнул, что таким образом пытались обезопасить публичных лиц, имеющих имущество на оккупированных территориях. Там могут проживать близкие люди декларанта и возникает угроза их жизнью.

"Украинское государство должно защищать своих граждан, а не создавать для них дополнительные риски. Соответственно человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаны самой высокой социальной ценностью", – напомнил глава НАПК.

Он также подчеркнул, что НАПК выступает за максимальное открытие сведений реестра. Однако, по его словам, нет технической возможности без соответствующей работы украинских органов сделать так, чтобы реестр не был использован для убийства наших граждан.

Если Верховная Рада возьмет на себя эту ответственность, то, конечно, выполним требование парламента и откроем данные реестра. Но сейчас мы считаем, что они могут быть открыты только с учетом всех вопросов безопасности,

– рассказал Новиков.

В заключение он сказал, что на переговорах с Международным валютным фондом НАПК обсуждало возможность открытия условно тысячи или более деклараций высших должностных лиц. Это преимущественно люди из Киева или областных центров нашего государства.

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