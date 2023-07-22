К дому Орбана принесли детский гроб и показали "будущее венгерской молодежи"
Источник:Золтан Керестени
К жилью премьер-министра Венгрии, активно заигрывающего с Россией, принесли детский гроб. Он появился возле дома Виктора Орбана не случайно. Это знак протеста на его дружбу с Кремлем.
Принес гроб к дому Орбана адвокат и активист Золтан Керестени. Он преследовал цель детским гробом выразили протест. Его возмущает тот факт, что Венгрия продолжает поддерживать связи с Россией.
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Показал "будущее венгерской молодежи"
На фотографиях, которые Керестени выложил в сеть, можно увидеть надпись на гробу – "Будущее венгерской молодежи". Правозащитник напомнил своим землякам 1989 год. Тогда состоялась церемония перезахоронения главы правительства Имре Надя. И тогда с речью у гроба политика выступал еще молодой Орбан.
Сегодня выступавший там молодой человек стал премьер-министром. Он поступил так же, как и его деспотические предшественники: связал судьбу Венгрии с путинским, советско-российским типом государства или даже с китайской компартией,
– подчеркнул активист.
По его словам, экономический кризис в Венгрии провоцируют именно тесные связи с Россией. Также это влияет на высокий уровень инфляции, урезание заработной платы и проблемы как с медициной, так и с образованием внутри страны.
"Сейчас у нас нет советских войск, как в 1989 году. Но есть путинские агенты влияния, которые скрыто или даже публично разжигают ненависть в венгерской общественной жизни и политике. Теперь мы должны с ними бороться! Иначе будущее венгерской молодежи останется в гробу", – добавил Керестени.
Детский гроб принес активист под дом Орбана / Фото из фейсбука Керестени
Заметим, что на протест мгновенно отреагировали правоохранители. По данным местных СМИ, к дому Орбана в Фелчуте оперативно прибыли полицейские. Они не только провели обыск автомобиля Золтана Керестени. Мужчине еще и грозит уголовная ответственность. Причина: якобы злоупотребление правом на собрание.
Тем временем выступление Орбана пытались сорвать, пишет Telex. По имеющейся информации, произошло это в румынском городке Беиле Тушнад, где он произносил речь.
Собралось около 50 – 60 националистов
- СМИ говорят, что на территорию фестиваля Тушваньош стремились попасть около 50 – 60 националистов. Они были с румынскими флагами. Собственно, Орбан выступал на мероприятии в этом курортном городке.
- Известно, что протестующим преградили путь правоохранители. Интересно, что сам Виктор Орбан назвал их "румынскими армиями".
- Заметим, что протесты националистов не утихали. Как только Орбан завершил свое выступление, они размахивали флагами Румынии и громче скандировали.
- Следует обратить внимание на венгерских участников мероприятия. Они в ответ на выкрики протестующих исполнили гимн секеев. Речь идет об этнической группе мадьяр в Румынии.
- Между тем, микроавтобус с Орбаном пытался покинуть фестиваль. В СМИ говорят, что на мероприятии премьера охраняло большое количество местных спецназовцев.