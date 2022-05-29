ВСУ осуществили успешную контратаку к югу от Кривого Рога: уничтожены 63 оккупанта

Вооруженные силы Украины осуществили контратаку к югу от Кривого Рога. Благодаря этому удалось не только продвинуться и выбить оккупантов с их позиций.

Успешности сделки добавляет и то, что ликвидировали 63 россиянина, пришедших в Украину с оружием. Об этом 29 мая сообщил глава Криворожской гражданской администрации Александр Вилкул.

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Уничтожали там даже авиацию

Кроме живой силы, враг не досчитался и части технической оснастки. Наши защитники при контрнаступлении уничтожили 19 единиц вражеской техники. Среди нее были:

современные танки Т-72;

реактивная система залпового огня "Град";

артиллерия;

вертолеты;

один самолет СУ-35/

Продолжаем серьезное укрепление наших позиций на всех линиях обороны и помощь нашим частям с материально-техническим обеспечением,

– отчитался Вилкул.

Однако он добавил и то, что ситуация не перестает быть напряженной. Враг продолжает вести обстрел по всей линии соприкосновения, учитывая это направление. Россияне интенсивно применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и даже боевую авиацию.

Они бьют не только по позициям войск, но и по гражданским объектам и мирному населению. Циничности действиям россиян добавляет и то, что они не прекратили применение запрещенных Женевской конвенцией кассетных и фосфорных боеприпасов.

Подробнее о ситуации на Криворожском направлении: смотрите видео

Потери врага в другом регионе

Оперативно-тактическая группировка "Восток" в этот день тоже сообщила о своих достижениях. Наши защитники из их подразделений продолжают не менее продуктивно уничтожать врагов. Только за одни сутки там были убиты 39 оккупантов. Что касается техники оккупационных войск России, то на Востоке уничтожили:

боевую машину пехоты;

бронетранспортер;

боевую бронированную машину;

топливозаправщик;

две артиллерийские системы;

три тяжелых артиллерийских тягача;

три беспилотника.

Кроме этого, там уничтожили склад с боеприпасами врага. Таким образом ВСУ в очередной раз доказали, что наши артиллеристы всегда знают, куда нужно целиться.

Накануне – Россия атаковала Кривой Рог ракетами: смотрите видео