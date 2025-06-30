Этой тактики до сих пор не было: с какой целью россияне накапливают силы на Покровском направлении

На Покровском направлении, по сообщениям военных, противник значительно активизировал использование дистанционного минирования украинских логистических путей, пытаясь так усложнить ротации.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что для гражданских эта тактика может казаться новой, но это не значит, что ее раньше вообще не было. Все эти методы давно прописаны в военных учебниках, конспектах и боевых уставах противника, однако ранее враг ее не применял.

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В чем преимущество дистанционного минирования

"Надо максимально минировать дистанционно, потому что заминировать удачно или не удачно – это другое дело, можно перезаминировать. Но не надо минера посылать, рисковать в нулевой зоне, чтобы их накрыли снайперы или минометы. То есть дистанционное минирование – это известная вещь", – сказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что они это делают для того, чтобы ухудшить логистику или ухудшить возможности проводить ротации. Потому что на Покровском направлении они сосредоточили более 100 тысяч военных. Туда подтянули силы, перемещая их, кстати, с других участков фронта.

Скорее всего, они там что-то планируют более мощно – может, это Константиновка, Мирноград, Покровск, Торецк или Часов Яр. Какие-то части – что-то там запланировали, потому что они почти вдвое добавили живой силы,

– сказал Алексей Гетьман.

Враг подтянул силы не за счет мифических резервов, а путем перемещения подразделений с других участков фронта. Общее количество российских войск на линии фронта не увеличивается, а даже постепенно уменьшается. В то же время интенсивность боевых действий на Покровском направлении остается самой высокой – здесь происходит от трети до половины всех столкновений.

Враг подтянул силы не за счет мифических резервов, а путем перемещения подразделений с других участков фронта. Общее количество российских войск на линии фронта не увеличивается, а даже постепенно уменьшается. В то же время интенсивность боевых действий на Покровском направлении остается самой высокой – здесь происходит от трети до половины всех столкновений.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите по карте

Большая концентрация российских войск на этом направлении не означает их совместный штурм бок о бок. Штурмовые группы регулярно проводят тактическую ротацию: одна группа идет в атаку, после боя часть бойцов или теряется, или отходит, а на их место заходит следующая. Такая "карусель" позволяет восстанавливать силы – отдохнуть, привести оружие в порядок – и вернуться к бою через сутки или больше.