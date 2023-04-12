Все ждут контрнаступление: как оно повлияет на решение передать Украине истребители F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Запад может до лета принять решение о передаче истребителей Украине. В частности, на это повлияли Польша и Словакия, которые первыми передали МиГ-29. Впрочем, Поульсен подчеркнул, что Дания сама не будет принимать решения. Должна быть своеобразная коалиция, в которую, вероятно, войдут все нынешние игроки.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что это могут быть Польша, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Франция, США и Великобритания. Очень маловероятно, что другие страны изменят свою позицию.

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Будет ли решение быстрее

По мнению политтехнолога, западные партнеры ждут начала украинского контрнаступления. По его результатам они могут делать свои выводы и таким образом принимать решения по передаче вооружения.

"Председатель Пентагона Ллойд Остин сказал, что авиация для контрнаступления Украине не нужна, но она нужна, чтобы сбивать российские ракеты. Судя по всему, все уперлись в контрнаступление. Оно должно пройти, они посмотрят: о, класс, оружие работает – даем еще, или как-то иначе. Все ждут контрнаступления. Даже россияне, но с другим знаком", – сказал политтехнолог.

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Чего боятся россияне

Политтехнолог отметил, что российские пропагандисты могут уже не столь бурно реагировать на передачу истребителей. Ведь у них самих большие проблемы с техникой, которой не хватает даже на парад 9 мая.

"Ради любопытства я посмотрел Соловьева, они отменили парад в Курске, Белгороде, мол, Украина может "нанести удары по скоплению техники". Но по какой – россияне с консервации танки снимают времен Второй мировой войны, чтобы отправить на фронт. Могу поспорить, что на параде в Москве 9 мая, где должны 10 тысяч человек пройти, будет гораздо меньше авиации", – сказал Тизенгаузен.

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