К людям в Донецкой области приезжают правоохранители и просят эвакуироваться, не все хотят, – ОВА

Украинцев из Донбасса попросили эвакуироваться, чтобы не подвергать свою жизнь опасности из-за наступления оккупантов. К жителям приезжают правоохранители и просят их уехать из региона, но не все люди хотят эвакуироваться. В области до сих пор остается около четверти жителей.

Об этом рассказала пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире 24 канала.

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Сколько людей до сих пор остаются в Донецкой области

Чиновница рассказала, что к эвакуации жителей Донбасса призвали и председатель ОВА Павел Кириленко, и все органы государственной власти.

"По нашим оценкам, абсолютное большинство жителей Донецкой области уехали. В то же время остаются в области около 400 тысяч (из 1,6 миллиона) людей", – подчеркнула Игнатченко.

Людей трудно уговорить эвакуироваться

По ее словам, те, кто хотел эвакуироваться, уже это сделали. Сейчас есть проблема с тем, чтобы уговорить людей, которые не хотят уезжать.

К сожалению, не редкие случаи, когда к жителям приезжают правоохранители, спасатели, представители власти и лично просят эвакуироваться, а люди отказываются,

– заявила спикер ОВА.

Вместо этого, как рассказала Игнатченко, проходит неделя, начинаются обстрелы и тогда родственники этих людей звонят и умоляют о помощи. Так было в Волновахском районе и в Лиманской громаде.

Чиновница добавила, что города в Донецкой области опустели, там люди легче покидают свое жилье, в то время как в селах с этим тяжело.

К слову, российские оккупанты постоянно гатят по Донецкой области. Только за сутки, 21 апреля, повреждения получили 34 гражданских объекта в регионе. Вражеские войска обстреляли 20 населенных пунктов. Полиция задокументировала военные преступления путинской армии.

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