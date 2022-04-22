Про це розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі 24 каналу.

До теми Слов'янськ могли обстріляти касетними боєприпасами: перелік пошкоджень

Скільки людей досі залишаються в Донецькій області

Чиновниця розповіла, що до евакуації жителів Донеччини закликали і голова ОВА Павло Кириленко, і всі органи державної влади.

"За нашими оцінками, абсолютна більшість мешканців Донецької області виїхали. Водночас залишається в області близько 400 тисяч (із 1,6 мільйона) людей", – наголосила Ігнатченко.

Людей важко вмовити евакуюватися

За її словами, ті, хто хотіли евакуюватися, вже це зробили. Зараз є проблема з тим, щоб вмовити людей, які не хочуть виїжджати.

На жаль, не поодинокі випадки, коли до мешканців приїжджають правоохоронці, рятувальники, представники влади і особисто просять евакуюватися, а люди відмовляються,

– заявила речниця ОВА.

Натомість, як розповіла Ігнатченко, проходить тиждень, починаються обстріли і тоді родичі цих людей телефонують і благають про допомогу. Так було у Волноваському районі та у Лиманській громаді.

Чиновниця додала, що міста в Донецькій області спорожніли, там люди легше покидають своє житло, в той час як в селах з цим важко.

До слова, російські окупанти постійно гатять по Донецькій області. Лише за добу, 21 квітня, пошкоджень зазнали 34 цивільні об'єкти в регіоні. Ворожі війська обстріляли 20 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини путінської армії.

Відео до теми – евакуйовані маріупольці розповіли про пекло, яке пережили через Росію