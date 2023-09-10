В Нью-Дели состоялись встречи президентов стран "Большой двадцатки". На одну из таких не пустили российских журналистов, когда узнали, что они представляют страну-агрессорку.

Речь идет о пресс-конференции президентов Франции и Турции. Именно туда россиянам не удалось "вломиться".

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"Досадная" история с росСМИ

Представителям оккупантов снова напомнили о том, что они нежелательные гости на любых мероприятиях цивилизованного мира. Эту "миссию" на себя взял охранник, отвечавший за пропуск журналистов на пресс-конференцию Макрона.

Инцидент, о котором рассказали росСМИ, произошел в комнате ожидания. Там журналисты готовились к выходу Макрона и Эрдогана. И вот когда российская журналистка по имени Екатерина попыталась просочиться на встречу президентов, ее остановил охранник.

Он поинтересовался у девушки, какую страну она представляет. Когда он узнал, что та – из России, то отказался ее пропустить.

Дальше Екатерина начала спрашивать, почему только российских журналистов не допустили на пресс-конференцию. Охранник коротко отрезал, что не знает. Тогда женщина удивленно повторила один и тот же вопрос несколько раз, однако ей никто больше не отвечал.

Как отмечают в росСМИ, еще одна сотрудница прессслужбы Макрона якобы влетела в разговор и пыталась разбить телефон, на который журналистка снимала инцидент.

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