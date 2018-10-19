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      На местах преступлений в Крыму и на Донбассе должны работать международные эксперты, – Геращенко

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      Геращенко считает, что на места преступлений на оккупированных РФ территориях должны допускать международных экспертов
      Геращенко считает, что на места преступлений на оккупированных РФ территориях должны допускать международных экспертов / Фото из открытых источников

      Украина должна апеллировать к международным экспертам с требованием получить доступ к каждому месту преступления, совершенного на оккупированных территориях государства.

      Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на заседании парламента.

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      Мне кажется, что будет очень правильно, если мы будем апеллировать к международным экспертам с требованием получить доступ к каждому месту преступления. Чтобы международные эксперты, а не следователи Российской Федерации, проводили следственные действия,
      – подчеркнула политик.

      Геращенко добавила, что говорится не только об оккупированном Россией Крыме, но и о неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

      По словам вице-спикера парламента, Украина будет возбуждать уголовные дела по каждому убийству на оккупированных территориях, чтобы был соответствующий реестр и можно было обращаться в международные суды.

      Добавим, что ранее украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к ООН и Совету Европы с просьбой посодействовать в расследовании массового расстрела в политехническом колледже Керчи.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ МАССОВОГО РАССТРЕЛА ЛЮДЕЙ В КЕРЧИ: ХРОНИКА​
      Теги: Новости Украины Теракт Теракт в колледже в Керчи Верховная Рада Ирина Геращенко
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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