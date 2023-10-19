Меткость украинской ПВО усилила страх врага и заставила его изменить тактику. Так, российские вертолеты Ка-52 больше не решаются близко подлетать к позициям ВСУ, заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
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Не подпускает на пушечный выстрел
По словам спикера, в последнее время российские ударные вертолеты Ка-52 перестали наносить удары вблизи. Они все больше отказываются рисковать. Дело в том, что украинские военные научились умело сбивать их ракетами, поэтому враг боится залетать в зону действия нашей ПВО.
Оккупанты вынуждены теперь использовать Ка-52 на дальних расстояниях, что сильно влияет на их эффективность.
Ранее Штупун заявлял, что вертолеты-52 представляют угрозу для украинской бронетехники, ведь способны наносить удары с расстояния примерно в 10 километров. Тогда же спикер спрогнозировал, что атака на аэродром в оккупированном Бердянске, где как раз базировались вертолеты Ка-52, в перспективе может уменьшить количество российских авиаударов на том участке фронта.
Не хотят судьбы Су-25
- Пилоты вертолетов боятся – и не зря, не хотят себе судьбы Су-25. Напомним, что за последние 10 дней враг потерял уже 5-й такой самолет. Су-25 россияне используют для штурма Авдеевки. Именно там, в Донецкой области, они два дня подряд "падают".
- Военный лётчик-инструктор объяснил частое сбивание Су-25. Во-первых, это связано с увеличением в 3-4 раза количества вылетов в Авдеевском и Луганском направлениях, где россияне проводят наступательные действия. Во-вторых, за штурвалом этих самолетов нередко сидят "желторотики", которые плохо ориентируются в ситуации и могут заскочить в зону работы украинского ПВО.
- Так, например, произошло с Ми-8, rкоторый тоже недавно "приземлили" украинские бойцы.