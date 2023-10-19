Меткость украинской ПВО усилила страх врага и заставила его изменить тактику. Так, российские вертолеты Ка-52 больше не решаются близко подлетать к позициям ВСУ, заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Не подпускает на пушечный выстрел

По словам спикера, в последнее время российские ударные вертолеты Ка-52 перестали наносить удары вблизи. Они все больше отказываются рисковать. Дело в том, что украинские военные научились умело сбивать их ракетами, поэтому враг боится залетать в зону действия нашей ПВО.

Оккупанты вынуждены теперь использовать Ка-52 на дальних расстояниях, что сильно влияет на их эффективность.

Ранее Штупун заявлял, что вертолеты-52 представляют угрозу для украинской бронетехники, ведь способны наносить удары с расстояния примерно в 10 километров. Тогда же спикер спрогнозировал, что атака на аэродром в оккупированном Бердянске, где как раз базировались вертолеты Ка-52, в перспективе может уменьшить количество российских авиаударов на том участке фронта.

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